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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:52

TBMM Başkanı Şentop'tan, Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu

DHA
TBMM Başkanı Şentop’tan, Başrahip Anuşyan’ın kardeşine taziye telefonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın vefatı nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan'ı arayarak taziyelerini iletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Şentop'tan, Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu
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