TBMM Başkanı Şentop’tan KKTC’ye kutlama mesajı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu'na tebrik mesajı gönderdi. Şentop, Tatar'a gönderdiği mesajında, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü TBMM üyeleri adına tebrik ettiğini belirterek, "KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle göndermiş olduğunuz nazik davete teşekkür ederim. KKTC'nin istiklalini temsil eden ay yıldızlı bayrağın göklerde dalgalanmaya başladığı gün olan 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin olduğu kadar bizlerin de aynı coşkuyu ve sevinci yüreğinde hissettiği şanlı bir gündür" dedi.



Mustafa Şentop, KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu'na gönderdiği mesajda da şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi kaderinin en önemli dönüm noktasını teşkil etmiş, uzun yıllar süren şanlı bir mücadelenin bağımsız bir devlet kudretiyle vücut bulduğu gün olarak dünyaya ilan edilmiştir. Bu düşüncelerle, kendi kaderini tayin etme, istiklal ve istikbal mücadelesi uğrunda şehit ve gazi olan aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, şahsınızda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin değerli üyelerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."