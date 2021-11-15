Yayman: 2023’te seçimi Cumhur ittifakı kazanacak

Seçim konusuna da değinen Hüseyin Yayman, "Seçimi Cumhur İttifakı kazanacak. 2002'de siyasi hayatı bitti, Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz dediler. Kamuoyu araştırmaları bile çok farklıydı. Ne oldu, AK Parti 2002'de tek başına iktidara geldi. 2007'de Cumhuriyet mitingleri oldu. Tehlikenin farkında mısınız diye manşetler atıldı. 367 krizi çıktı. AK Parti iktidarı kaybedecek dediler. AK Parti yüzde 46,7 oy aldı. 2008 yılında parti kapatma davası açıldı. PKK terör örgütü silah bırakma kararı almıştı. AK Parti'ye karşı tekrar terörü, şiddeti başlattı. 2011'de yine AK Parti yüzde 50 oy aldı. 2015'e geldik. Bu defa MİT krizi. 17-25 Aralık hukuk darbe girişimi ve MİT Başkanı'na yönelik olarak "tape"ler yayınlandı. Hem Cumhurbaşkanlığı, hem yerel, hem genel seçimi engellemek istediler. 7 Haziran'da AK Parti birinci oldu. Cumhurbaşkanımız bitti demeden bitmez" diye konuştu.

CHP'nin tezkereye hayır demesini de eleştiren Yayman, "CHP'liler nasıl bir hata yaptıklarının farkında değiller. Gelsinler Hatay'da halka izah etsinler. CHP milletvekilleri tezkereye neden 'hayır' dediklerini anlatsınlar bakalım, görelim. 2023'te en çok konuşulacak konulardan biri CHP'nin tezkereye 'hayır' demesidir. Kılıçdaroğlu, 'Kandil'i bombalayacağım' dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Doğmamış çocuğa don biçilmez. CHP'nin iktidara gelmesi mümkün değil. Afrin'de Türkiye'yi tehdit eden güçler vardı. Siz, 'Burası Türkiye'nin Vietnam'ı olacak' dediniz. İnsan biraz utanır ya. Özetle şunu söyleyeyim: Milletimiz gerçekleri görmektedir. Biz, 2023 seçimini kazanacağız" şeklinde konuştu.