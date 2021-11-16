Acılarla nasıl helalleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün AK Parti
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Genel merkezde yaklaşık 4.5 saat süren toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, "Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na yanıt verdi:
Kim olursa olsun helalleşme dendiği zaman, saygı duymak gerekir. Bir iradeyi, iyi niyeti gösterir. Ama bu helalleşmenin altını nasıl dolduracaksınız, bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Geçmişte de oldu. Ama sonra helalleşmeden, yüzleşmeden, tarihin bazı sıkıntılarından kurtulmaktan bahsedenler, kendi partilerinde bizzat vatandaşlarımızı inciten birtakım üsluplar kullanılması, insanların kılık kıyafetleri yüzünden ötekileştirilmesi karşısında seslerini çıkarmadılar. Son olarak milletvekili sıfatı taşıyan birisinin bir şehit ailesine küfretmesi karşısında da kurumsal olarak suskun kaldılar. Neredeyse şehit yakınını provokasyonla suçladılar.
DARBELERE DESTEK VERDİLER
Helalleşme dediğinizde bunun bir de karşı tarafı vardır. Sizin helalleşmenizi kabul edecek kesimlerin ne değerlendirmede bulunacağı önemlidir. CHP, Yassıada'da şehit edilenlerin aileleriyle nasıl helalleşecektir? Darbelere destek veren açık beyanlarla, bu ülkeye yaşatılmış acılarla nasıl helalleşecektir? Bir eski milletvekilleri 'Ordu kağıttan kaplan' diyerek, darbe yapılmamasından üzüntü duymuştu. Bununla nasıl helalleşecekler? 28 Şubat
'ta pek çok genç kızın eğitim hayatını karartan siyasetlerle nasıl helalleşecekler? 'Suriye'de YPG/PYD bize saldırmaz' demişlerdi. Onlarla mücadele eden kahraman askerlerimizle nasıl helalleşecekler? Suriye'deki rejimin katlettiği insanlarla nasıl helalleşecekler? Cumhurbaşkanımızla nasıl helalleşecekler?
(İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi) Üzücü olan şudur: Bu küfrü eden kişi bile önce inkâr etti, sonra kabul etti ama özür dilerken bile bu hakareti yaptığı aileyi dışarıda tutarak, kendisine mazeret üreterek ciddi bir özür bile dileyemedi. Şehitlerimizin ailelerinden özür dilemek bu kadar zor mu? Bu kadar provokasyon labirentlerinde dolaşmayı gerektiren mazeret nedir? Bir ittifak halinde bunun meşrulaştırılmaya çalışılması siyasi ahlakla bağdaşmayan bir şeydir.
MACRON'UN SÖZLERİ YALAN SİYASETİ
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye
ve Rusya'nın Libya'dan askerlerini çekmesi' şeklindeki çağrısı skandaldır. Türkiye orada paramiliter güç olarak bulunmuyor. Yabancı asker statüsü içerisinde Türkiye'nin değerlendirilmesi bir yalan siyasetidir, kasıtlı bir propagandadır.