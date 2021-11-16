Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalandıkları tespit edilen 76 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı doğrultusunda Ankara merkezli olarak 28 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 76 şüpheliden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ'nün deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

28 İLDE OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

ANKARA MERKEZLİ SINAV OPERASYONU

Öte yandan yine Ankara merkezli olarak 12 ilde düzenlenen operasyonda sınav öncesinde soruları alan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 yılı Askeri Lise, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 yılı Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav soruşturmaları kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan FETÖ üyesi 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi.