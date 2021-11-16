Başkan Erdoğan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde konuşuyor

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan festivalin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Gençlik Festivalimize hoş geldiniz.

Belediyelerimize gençlerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 6 gün boyunca burada, konserlerden, sinemaya, tiyatroya pek çok etkinlikler düzenlenecek.

İlkinin açılışını yaptığımız gençlik festivalini geleneksel hale getirilmesini hedefliyoruz. Okulların ara tatile de girmesini fırsat bilerek, tüm şehirlerimizden 100 bin öğrencimiz buraya gelecek.

Siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak burada bulunuyorum. Gökten zembille inmedim, gençlik teşkilatlarında bu işe başladım. Belediye başkanlığımda başbakanlığımda cumhurbaşkanlığımda hep gençler için çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle birlikte omuz omuza yürümüşüm diyorum.

Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir.

Göreve geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz oldu. Bizimle beraber gençler 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkını yakaladı.

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak, kendisi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Bu bakımdan gençlerimizin düşünceleri, tespitleri bizim için hayati önemdedir. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir.

Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrenciden 1'i yüksek öğretime girebiliyordu. Bizim dönemizde sınava giren her öğrencimizin kontenjanı mevcut.