Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli şahısların olay günü saat 14:30 sıralarında kuleye taksi ile gelip 34'üncü kata çıktıkları, buradan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri fotoğrafı daire içerisine alarak Whatsapp üzerinden bir gruba attıkları öğrenildi.