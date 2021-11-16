Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Uşak Genç Kuşak Topluluğu’na ödül

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak Topluluğu yaptığı gençlik projeleri ve faaliyetleriyle, Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları ile 81 İl AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı projesi yarışmasında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağladığı, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" ödül töreninde Uşak Genç Kuşak Topluluğu adına gençlik ödülünü, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden teslim aldı.