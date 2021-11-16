Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ
/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin
'in izini süren özel ekip, saklandığı gaybubet evini tespit etmesinin ardından operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Polis, gaybubet evinde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Firari Danıştay hakimi Remzi Şahin'in yakalanmamak için mümkün olduğunca evden dışarıya çıkmadığı, ihtiyaçları için dışarıya çıktığında ise kılık değiştirdiği tespit edildi. Örgütün haberleşme programı bylock üzerinden örgütsel birçok mesajlaşma yaptığı belirlendi.
MAHREM İMAM İLE İRTİBATLI
Örgütün yargı yapılanmasında yer alan "mahrem imam" Levent Özgüzel'in, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları ve davalarında görev alan örgüt üyesi hakim savcılarla irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Özgüzel'in irtibatlı olduğu belirtilen isimler arasında MİT tırları soruşturmasında görevli eski Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, kozmik oda savcısı Mustafa Bilgili ile hakimleri Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu, İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ve Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin'in ismi de yer almıştı.