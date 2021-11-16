Enver Altaylı dosyası istinaf edilecek

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti. Mehmet Barıner'e ise 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Silahlı terör örgütüne üyelikten' 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise suçsuz bulunarak beraat etmişti.

KARAR İSTİNAF EDİLECEK

Esas hakkındaki mütalaada Enver Altaylı'nın, aynı suçlamalardan 42 yıl 6 aya kadar, Mehmet Barıner'in ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti. Savcılık kararı istinaf etmek için, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne süre tutum dilekçesi verdi. Savcılık, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, kararın mütalaa ile usul ve yasaya aykırılıklar içerdiği gerekçesiyle bozulması için istinaf edecek.