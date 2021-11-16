Erdoğan’dan Özdem’e gençlik ödülü

AK Parti tarafından Ankara'da 81 İl teşkilatı ve belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Tam Sana Göre' temalı gençlik kampında Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem gençlere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler dolayısıyla ödül aldı.

Kırıkkale'den sadece Delice Belediyesi'nin almaya hak kazandığı ödül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından verildi. Özdem, AK Parti belediyeciliğinde gençlere yönelik yapılan sanat ve yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri dalında ödüle layık görüldü. Özdem'i tebrik eden ve ödülünü veren Erdoğan, Delice'ye selam gönderirken, Özdem'in Türkiye birinciliğinin tesadüf olmadığını ifade etti.