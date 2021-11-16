Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eren-7 operasyonunda terör sığınakları imha edildi
Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:53

Eren-7 operasyonunda terör sığınakları imha edildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Eren-7 operasyonunda terör sığınakları imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında, Pertek ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya ait sığınak bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M-16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 20 adet büyük pil, 2 adet küçük tüp, 55 adet konserve, 15 kg yağ, 50 kg un, 10 kg peynir, 5 kg çay, 5 kg zeytin, 5 kg salça çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eren-7 operasyonunda terör sığınakları imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA