Eren-7 operasyonunda terör sığınakları imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli'nin Pertek ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M-16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 20 adet büyük pil, 2 adet küçük tüp, 55 adet konserve, 15 kg yağ, 50 kg un, 10 kg peynir, 5 kg çay, 5 kg zeytin, 5 kg salça çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.