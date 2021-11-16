‘Kadınların üretmesi kültüre can suyu oluyor’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Kadın ve Demokrasi Derneği
'nin (KADEM), Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi'nin kapanış törenine katıldı. Yanık, Türkiye
'nin global dünyanın önemli bir aktörü olduğunu belirterek "Türkiye, kadını erkeği, genci yetişkini, kamusu ve STK'sı ile kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin 'Siz yapamazsınız' dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor" dedi. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
ise girişimciliğin metropollere has olmadığının, esas girişimciliğin Anadolu
'da yaşatıldığının idrak edildiğini belirterek, "Bugün kooperatiflerin çatısı altında birleşen kadınlar istihdama katıldıkları gibi istihdam da sağlıyor. Kadınların üretmesi, kültüre, geleneğe ve yerel üretime can suyu oluyor" diye konuştu. ANKARA