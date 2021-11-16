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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:12

Kayseri'de tefeci operasyonu 6 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de tefeci operasyonu 6 gözaltı

Kayseri polisi kara listede oldukları için bankadan kredi alamayan vatandaşlara faizle para verip daha sonra ev ve arsalarına haciz işlemi uygulatan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri ve çevre ilerde yaşayan birçok kişiye faizle para verip daha sonra ev, otomobil ve arsalarına icra götüren tefecilere operasyon yaptı. Bankalarda kara listede bulunan ve kredi alamayan vatandaşları ağalarına düşüren M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.'nin vatandaşlara açık senede imza attırdıkları ortaya çıktı.

Borcunu ödeyemeyen vatandaşları da alı koyup tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldıklarını belirleye polis, şüphelilerin Kayseri ve Çorum'daki ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç yakalanarak gözaltına alınırken aramalara ise bir adet tabanca ile mermiler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de tefeci operasyonu 6 gözaltı
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