MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor:

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Teşkilatlarımız, disiplinli, düzenli olmakla beraber meselelerin takipçisidir. Her kademedeki dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAKTIR

Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur ittifakının zafer yılı olacaktır.

Cumhur İttifakı olarak atacağımız her adım daha adil daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanmıştır. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur ittifakı geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür.

CUMHURBAŞKANIMIZLA ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL GÜVEN VAR

Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortağız. Cumhur İttifakı Türk Milletinin gücüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, güven vardır. Gerisi laf-ı güzahtır.

Bu sistemin meşruyet temeli yüzde 50 +1'dir. Yüzde 50 +1' sistemini eleştirilenleri makul görmemiz mümkün değildir. Sayın Cemil Çiçek sizin dilinizin altında sakladığınız bir oran var mı? Varsa söyleyin de bilelim niyetinizi görelim. FETÖ'cü Fehmi Koru ile aynı şeyleri söylüyorsunuz.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

Başak Cengiz hiç tanımadığı bir manyak, bir sadist tarafından canına kıyılmıştır. Bu aşamada her cümle anlamsız, her cümle faydasızdır. Artık konuşma zamanı değil gereğini yapma zamanıdır. Bu barbar akının önüne geçmek zorundayız. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan hiçbir caniye tahammül edemeyiz, kulağımızın üstüne yatamayız. kadın cinayetleri iç barış, huzur ortamımızı tahrip edecek boyuttadır. Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir.

MHP'nin şiddeti önleme önerileri şunlardır.

1- Ailenin korunması şiddettin önüne geçilmesi konusunda ruhsal bir analizin gerekliliği zorunluluktur. Evlilik aşamasında olanların ruhsal yapısı analiz edilmelidir.

2- Mahkemeler cinayet davalarında süratle karar vermeli. İyi hal indirimi uygulanmamalıdır. Çocuk istismarı, tecavüz davalarında caydırıcılığın artırılması için gerekirse idamın gündeme gelmesi gerekmektedir.

3- Kadın cinayetleri medyada tekrar tekrar gösterilmemelidir.

4- Dizi ve filmlerde kadına şiddet görüntülerine yer verilmemelidir.

MHP huzurunda safında şiddetin de karşısında olmaya devam edecektir. Başak Cengiz kızımızın babasına söz verdim, ardından hukukçularımızın da davaya müdahil olmalarını söyledim. Merhume kızımızın haklarını savunmak amacıyla ne gerekiyorsa yapacağız. Başak Cengiz kızımıza ve hayatlarını kaybeden tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA HELALLEŞME TEPKİSİ

CHP'nin son 50 yıllık tarihi huzursuzluğun tarihidir. Bizim CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Ancak bizim şuursuz Kılıçdaroğlu ile sorunumuz vardır ve bu sorunun çözümü 2023'te kurulacaktır sandıktır.

Kılıçdaroğlu diyor ki "İktidar değişiyor, bir enkaz bırakarak gidiyorlar. Şimdi helalleşme zamanıdır, ben helalleşme yoluna çıkıyorum." Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle. Madem bir yola çıkıyorsun sana tek yönlü bir bilet almanı tavsiye ederim. Ülkede iktidar değişmiyor. Ortada bir enkaz da yok. Aksine Türkiye yükseliştedir.

Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşme olmayacaktır. CHP yönetimi PKK'yla helalleşmiş, CHP yönetimi FETÖ'cülerle helalleşmiş 15 Temmuz'a tiyatro demiştir.

Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu hadi PKK'lı teröristlere bir şey söyle de görelim. Burada ne PKK'yı CHP'den ne de CHP'yi PKK'dan ayırt etmek imkansız hale gelmiştir.

PKK HDP'nin bir yüzüyse CHP de artık diğer yüzüdür.