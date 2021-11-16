PKK’ya ilk kez insan kaçakçılığı soruşturması

Şırnak
'ta teslim alınan iki örgüt üyesi 'insan ticareti'ne zorlandırıldıklarını anlattı. PKK
hakkında ilk kez 'İnsan Ticareti' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Şırnak'ta 16 Ekim'de teslim olan 2 kız çocuğunun da 14 yaşındayken kandırıldığı örgütte kalmaya zorlandıkları belirlendi. Çocukların ifadeleri ardından ilk kez terör örgütü PKK hakkında, 'İnsan Ticareti' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Örgüte yönelik daha önce benzer bir yargı sürecinin olmadığı Türkiye
'de, özellikle örgütün Suriye
'nin kuzeyindeki ailelerden çocuklarını zorla alarak silah altına almasının, bu yöndeki hukuki süreçte etkili olduğu öğrenildi.