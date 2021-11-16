Son dakika: 16 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

"VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ARTACAK"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İşte 16 Kasım Kovid-19 verileri:

15 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

15 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 852 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Bir günde toplam 350 bin 933 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 258 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,08 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 559 bin 680 'e yükseldi.