Tabela belediyeciliği

BURSA Mudanya
'da 2014 yılından önce restore edilen ve 2014 yılında da Mudanya Belediyesi
mülküne geçen yaklaşık 500 yıllık tarihi Tirilye
Hamamı, CHP'li Başkan Türkyılmaz'ın algı oyununa alet edildi. Türkyılmaz, 2018 yılında hamamın duvarına Tirilye Müzesi
tabelası astırdı. İçi boş ve kapısı zincirle kilitlenmiş olan hamamı müzeymiş gibi göstererek hizmet algısı yaratan Türkyılmaz'ın yalanı sosyal medyada alay konusu oldu. Bursa'nın tarihi mahallelerinden biri olan Tirilye'de 500 yıllık bir geçmişe sahip olan hamamı, müze olarak hizmete açacaklarını ilan eden CHP'li Türkyılmaz, diğer sözleri gibi bu sözünü de yerine getirmedi. Tarihi hamamın müzeye dönüştürüleceğine dair Kültür ve Turizm Bakanlığı
'na başvurunun bile olmadığı ortaya çıktı.
VATANDAŞI KANDIRIYOR
Müzeye çevrildiği iddia edilen tarihi hamamı ziyaret eden çok sayıda vatandaş, müzenin sadece tabeladan ibaret olduğunu görünce şaşkına döndü. Tabela önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar sosyal medyada yaşanan algıyı paylaşarak, "Mudanya Belediyesi göstermelik hizmetlerine devam ediyor" yorumları yapıldı. Diğer yandan aynı hamamı Belediyedeki muhalif parti meclis üyeleri de ziyaret etti. Aynı tepkiyi Meclis üyeleri de gösterdi.