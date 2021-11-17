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Haberler Gündem Haberleri 103 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 17.11.2021

103 şüpheli gözaltında

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
103 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli iki ayrı soruşturmada 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelinin astsubaylık sınav sorularını çaldığı belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 2010 ve 2015 arasında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde düzenlenen Astsubaylık, Meslek Yüksek Okulu, Askeri Lise sınavları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, Kara Harp Okulu, Sözleşmeli Subaylık ve Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav sorularını önceden aldığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ili kapsayan soruşturmada 27 şüpheli hakkında verilen yakalama kararı sonrası çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine Ankara merkezli 28 ilde örgütün Jandarma mahrem yapılanması içerisinde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen bir başka soruşturmada ise 76 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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103 şüpheli gözaltında
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