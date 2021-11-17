AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mehmet Hanefi Demir için Fatih Cami'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazede Demir'in çocukları Mustafa Demir ve Sıddık Demir, İsmet Demir, Sabahattin Demir taziyeleri kabul etti.
Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.