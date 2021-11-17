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Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:21 Son Güncelleme: 17.11.2021 13:23

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in acı günü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in acı günü

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in babası Mehmet Hanefi Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mehmet Hanefi Demir için Fatih Cami'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazede Demir'in çocukları Mustafa Demir ve Sıddık Demir, İsmet Demir, Sabahattin Demir taziyeleri kabul etti.

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Demir'in cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in acı günü
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