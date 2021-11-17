Hesap vermeden helalleşme olmaz

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Grup Toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı
'nda sorun olduğu yönündeki iddialara yönelik konuşan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda çatlak, patlak olmaz ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir" dedi. "Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız" diyen Bahçeli grup konuşmasında şu mesajları verdi:
BİZİM ANKETİMİZ FIRAT KALKANI:
Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023 Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz, Fırat Kalkanı
, Zeytin Dalı
, Barış Pınar Harekâtlarıdır. Bizim anketimiz Türk milletinin vicdanı, istiklal haysiyetidir.
ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL GÜVEN VAR:
Bir köşe yazarının, tanıdık ve bildik bir ismin, geçtiğimiz pazar günü, yuvalandığı bir gazete köşesinde; "Erdoğan'la Bahçeli arasında sistem gerilimi var" başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalan, saptırma ve nifakla bulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil, muhabbet vardır, hürmet vardır, anlayış vardır, güven vardır, gerisi lafügüzaftır.
MEŞRUİYET TEMELİ YÜZDE 50+1: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın zırhı, devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir. Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Yüzde 50+1 oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Hem teorik olarak hem fiili uygulamaları açısından Cumhurbaşkanı'nın yüzde 50+1 oyla seçilmesi meşruiyet sancılarını baştan ortadan kaldıracak, demokrasi güvenliğini de temin ve teyit edecektir.
EYT BİZİM SORUNUMUZDUR:
24 Haziran seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz beyannamemizde neyi vaat etmişsek arkasındayız. Mesela, "Emeklilikte Yaşa Takılan" kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur.
HAYDİ PKK'LI HAİNLERE BİR ŞEYLER SÖYLE BAKALIM
HELALLEŞME peşinde koşan Sayın Kılıçdaroğlu, haydi PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. "Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz, dış destek nedir" diyerek höykür de durduğun yeri öğrenelim. CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca, PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırt etmek imkânsız bir hal almıştır. - Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.