Ankara’da FETÖ operasyonu! Eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla büfe, ankesör, sabit hatlardan irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Yarbay Cafer Togur ve ihraç Binbaşı Hakan Koçyiğit saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam editor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla büfe, ankesör, sabit hatlardan irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Yarbay Cafer Togur ve ihraç Binbaşı Hakan Koçyiğit saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. İhraç FETÖ'cülerin ankesör ve sabit hatlardan ardışık aranması bulunduğu ve bylock kullancısı oldukları tespit edildi.

Gaybubet evinde yapılan aramada dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.Gözaltına alınan FETÖ'cüler Ankara Emniyet Müdürülüğüne getirildi.