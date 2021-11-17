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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:11 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:26

Ankara'da FETÖ operasyonu! Eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da FETÖ operasyonu! Eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, firari FETÖ’cülerin izini sürerek tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla büfe, ankesör, sabit hatlardan irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Yarbay Cafer Togur ve ihraç Binbaşı Hakan Koçyiğit saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam editor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla büfe, ankesör, sabit hatlardan irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç Yarbay Cafer Togur ve ihraç Binbaşı Hakan Koçyiğit saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. İhraç FETÖ'cülerin ankesör ve sabit hatlardan ardışık aranması bulunduğu ve bylock kullancısı oldukları tespit edildi.

Gaybubet evinde yapılan aramada dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.Gözaltına alınan FETÖ'cüler Ankara Emniyet Müdürülüğüne getirildi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu! Eski yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı
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