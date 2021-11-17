Son dakika haberleri... AK Parti MKYK toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helâlleşme" açıklamasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.
SEÇİMLERİ KAZANMAK İÇİN 50+1 AÇIKLAMASI
Toplantıda , Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy ile ilgili açıklamaları da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, revizyona gerek olmadığını söylerken, 2023 seçimlerinde ilk turda 50+1 sağlamak için çok çalışılmasını istedi.
İYİ PARTİ ELEŞTİRİSİ: ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI
MKYK toplantısında kurmaylar, şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile ilgili de sert değerlendirmeleri oldu. Vekilliğinin düşürülmesine yönelik tartışmalar bağlamında Türkkan'ın daha önce yaptığı bazı twitter paylaşımları da gündeme getirildi. Bu kapsamda Türkkan'ın MİT TIR'ları paylaşımları eleştiri konusu oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "İYİ Parti'nin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.
Grupbaşkanvekilliğinden istifası yetmez. Meclis'te bir görevi olmasaydı bu davranışına karşılık herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak mıydı? Bir şehit yakınına hem fiziksel müdahalede bulunacak hem de hakaret edecek ama bir uyarı cezası bile verilmeyecek. Milletvekilliğinden ayrılması gerek" dediği kaydedildi.
KILIÇDAROĞLU HANGİ BİRİYLE HELALLEŞMİŞ?
Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" açıklamalarıyla ilgili olarak da "Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helalleşecekmiş? Menderes ile nasıl helalleşecek? Dersim'le, Kürtlerle nasıl helalleşecek? Suriye'de ne işimiz var dediler; orada şehit olan askerlerimizle nasıl helâlleşecekler?" şeklinde konuştu.