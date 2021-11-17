İYİ PARTİ ELEŞTİRİSİ: ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

MKYK toplantısında kurmaylar, şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile ilgili de sert değerlendirmeleri oldu. Vekilliğinin düşürülmesine yönelik tartışmalar bağlamında Türkkan'ın daha önce yaptığı bazı twitter paylaşımları da gündeme getirildi. Bu kapsamda Türkkan'ın MİT TIR'ları paylaşımları eleştiri konusu oldu. Erdoğan'ın toplantıda, "İYİ Parti'nin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor.