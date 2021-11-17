CHP’li başkandan açılış skandalı! Daha önce 10 başkanla temel atma töreni yapmıştı...

Adana'nın Kozan ilçesinde kreşin temel atma törenine 10 belediye başkanını kente getiren CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yapımının yarısı devlet destekli ve Saimbeyli Belediye tarafından yaptırılan su arıtma tesisinin açılışına ilçenin MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'yi açılışa davet etmemesi büyük tepki çekti. Saimbeyli Belediye Başkanı, "Bir kreşin temel atma törenine 10 belediye başkanını çağırıyorsun ama projede büyük emeği olan ilçe belediye başkanını çağırmıyorsun. Bu nasıl belediyecilik? Çok çirkin bir durum" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÇOK ÇİRKİN BİR DAVRANIŞ

Yüzde 50'si İLBANK tarafından SUKAP projesi tarafından karşılanan ve büyük emeği olan projede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe tarafından gerçekleşen Saimbeyli Atık Su Arıtma Tesisi, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 8 kişi ile açıldı. 7 milyon TL'lik tesisin açılışına ne belediye başkanı ne de İLBANK yetkililerinden hiçbir davet edilmedi. Başkan Zeydan Karalar'ın bu davranışı Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe tarafından "Çirkin" bir davranış olarak nitelendirildi.

HANGİ VİCDANA SIZAR

Projenin yüzde 50'sini hükümetin desteklediği projeyi kendi başına açan Zeydan Karalar'a tepki gösteren MHP'li Başkan Gökçe, "Bu projede büyük emeğim vardı. Açılışa ne beni ne İLBANK yetkililerinden hiç kimseyi çağırmadılar. Kozan'da bir kreşin temelini atmak için 10 belediye başkanını çağırmasını biliyor ama. Projeni bütün emeğini çeken beni açılışa davet etmemesi gerçekten çok büyük bir ayıp ve çirkin olaydır. Apar topar açılışı yapıyorsun? Sonra da dönüp 'Haklısın atlamışız" diyerek özür dilemeye çalışıyorsun. Adalet saygı bu mu? Bu hangi vicdana sızar" dedi.

KREŞİN TEMELİNİ 10 BAŞKAN AÇMIŞTI

133 BİN nüfuslu Adana'nın Kozan İlçesinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan 1 katlı kreşin bu yılın Haziran ayında temel atma törenini CHP'li iki Büyükşehir Belediye Başkanı, 9 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekilinin birlikte gerçekleştirmesi şaşkınlık yaratmıştı. Adeta CHP'li başkan ve milletvekillerinin akın ettiği temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal ile CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ile çevre ilçelerin belediye başkanları katılmıştı.

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