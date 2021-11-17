Son dakika haberi: Düzce’de deprem anı! Paniğe kapılan Düzceliler sokağa döküldü

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Düzce ili Çilimli ilçesinde saat 15:40 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İstanbul dahil birçok ilden hissedildiği öğrenilen depremde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından depremin 13.3 kilometre derinlikte olduğu bilgisini vererek "Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevresinde hissedildi" ifadelerine yer verdi.

Deprem nedeniyle Düzce merkez ve ilçelerde kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, cadde, sokak ve meydanlara çıktı.

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