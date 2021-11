Eser ve hizmet siyasetini yalan, kin ve iftiradan en iyi gençler ayırt eder

AKŞENER'E KÜFÜR TEPKİSİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Başkent Millet Bahçesi 'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali 'nde gençlere hitap etti:Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Maalesef ülkemizde tüm tarihleri boyunca olduğu gibi bugün de yıkmaktan, engellemekten, yasaklamaktan başka mahareti olmayan bir kesim mevcuttur. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Belediyelerde kısmi örneklerini gördüğümüz bu zihniyetin hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin. Gençlerimizden işte böyle bir duruma kesinlikle izin vermemelerini istiyorum. Karşımıza geçip hükümeti eleştirenlere, bizi eleştirenlere, belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime, projeye, plana, programa, ahlaka, dirayete sahipse karar elbette sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, ülkesine de şehrine de herhangi bir hizmeti, hayrı dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu asla unutmayın. Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlar ile yalan, iftira, kin ve nefretten başka sermayesi olmayanları en iyi sizlerin ayırt edeceğine inanıyorum.Siyasete gençlik kollarında atılmış, hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işler yapmanın gayreti içinde oldum. Geriye dönüp baktığımda 'İyi ki hep gençlerle beraber yol yürümüşüm, gençlerin önünü açacak işler yapmışım' diyorum.Türkiye'nin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu gençler şekillendirecek. Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Biz işte bu evlatlarımızı eğitimleriyle, sağlıklarıyla, kültür, sanat ve spor altyapısıyla, istihdamlarıyla geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz de çok farklı alandaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip partisi AK Parti Geçtiğimiz 19 yılda gençler için yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak saatler, günler yetmez. Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece biri yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Ülkemizi böyle bir dönemden sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteyi oluşturduğumuz günlere getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir. Okul öncesi eğitimden, ilk, orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik. Spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine sunduk. Hatırlayın göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntılar vardı. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Peki burs ne veriliyordu? 45 liracık.Türkiye'nin gençleri ve kadınları hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de giderek daha fazla söz sahibi hale geldi. AK Parti ile gençler 18 yaşında seçilme hakkını yakaladı. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, siz gençlerimizdir. Bizim ihtiyacımız olan kuşak 'Y kuşağı Z kuşağı' değil TEKNOFEST kuşağıdır. Bu küfürbazların suyu kaynadı. 2023 seçimlerinde işlerini bitirelim.Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, baskı, zulüm, kavga, çekişme gibi her biri milletin enerjisini sömüren günleri geride bıraktı. Bu ülkede terör var mıydı? Şimdi artık terörü yok ettik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde terörü yok ettik. Artık Doğu'da, Güneydoğu'da vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara, mahalleye çıkabiliyor. AK Parti budur, Cumhur İttifakı budur ve güçlenerek yarınlara yürüyoruz.Bir parti çıktı, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' dedi. Sonra da çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini söyledi. Bir başkası da, şehit yakınına söven densiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkı sarılarak geçerek yüzünü gösterdi. İYİ Parti'nin başındaki kadında ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili ondan farklı olur mu?.Maalesef Bay Kemal'in olduğu yerde inkârdan başka bir şey bulamazsınız. İP'in olduğu yerde inkârdan başka bir şey bulamazsınız. Kardeşlerim bu muhalefet inkârcıdır inkarcı. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Sizlere inanıyorum, sizlerle 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum.Başkan Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İlişkileri geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de konuşuldu.