FETÖ’nün belediyeler imamına bir dava daha

Geçtiğimiz yıllarda hakkında Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı olan Erkan Karaarslan hakkında aynı suçtan bir iddianame daha düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianameye MASAK'ın Karaarslan'la ilgili yapılan tespitler damga vurdu. Mahkemeye birleştirme talepli gönderilen iddianameye göre; Karaarslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleleri hem kendisinin hem de akrabalarının ortaklık yaptığı şirketler kazandı. Eyöntem Eğitim Danışmanlık, Kamusis Yazılım Bilgisayar gibi 13 ayrı şirketle iltisakı tespit edildi. Bu şirketlerin kiminde Yönetim Kurulu Başkanlığı kiminde ise kendisini genel müdür olarak konumlandırdığı saptandı.

BAŞKALARININ İHALEYE GİRMESİNİ ENGELLİYORDU

İddianameye göre Karaarslan, ihalelere ortağı veya yetkilisi olduğu birden fazla şirket ile aynı anda giriyor veya kendi şirketleri ile yoğun olarak birlikte hareket ettiği MASAK tarafından tespit edilen diğer şirketlerin girmesini sağlıyordu. Bu yolla ihaleleri alarak kanuna karşı hile yapmak sureti ile piyasada tekel oluşturarak başkalarının ihaleye girmesini engelleyecek şekilde örgütsel saikle hareket etti.

HİLE VE İHALEYE FESAT

Birbirleriyle bağlantılı kendisine ait şirketlerin aynı ihalelere girerek, ihaleye teklif sunmalarının birbirlerinin hareket ve eylemlerinden haberdar olmaları nedeni ile hile ve ihaleye fesat olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan iddianameye göre; bu şirketlerin aradaki ilişki nedeni ile gizli olarak fiyatları etkilemek için anlaştıklarının kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.