İspanya ile tarihi zirve bugün

TÜRKİYE
ve İspanya
arasında 2009'da başlayan ve bugün 7'ncisi gerçekleşecek hükümetler arası zirvede, iki ülke arasındaki mevcut stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi amaçlanıyor. 3 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara
'da düzenlenecek zirveye, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
6 bakanı (dışişleri, savunma, içişleri, endüstri-ticaret-turizm, çalışma ve sosyal ekonomi, ekolojik geçiş ve demografik dönüşüm) ile katılacak. Başbakan olarak ilk kez Türkiye'ye gelecek olan Sanchez'in, Başkan Erdoğan
ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecine İspanya'nın verdiği desteği yineleyeceği belirtildi. ANKARA