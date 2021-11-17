İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in doğanın önemiyle ilgili konuşmalar yapmasına rağmen şehirde ve ilçelerde yaşanan kirlilikte payı olduğunu gösteren görüntüleri İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal sosyal medya hesabından paylaştı.

"GÜZEL İZMİR'İ KİRLİ ELLERİNİZDEN KURTARACAĞIZ"

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki sahilde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kiraladığı araçların denize kirli sıvı atık boşalttığını gösteren kamere görüntülerini AK Partili Av. Özgür Hızal sosyal medya hesabından paylaşarak "İzmir'den bir rezaleti daha gözler önüne seriyoruz. Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı araçlarla Dikili'de denize kirli sıvı atık boşaltıyor! Sahilin, çocuk parkının ve tüm yaşam alanlarının önünde halk sağlığı tehlikeye atılıyor. Güzel İzmir'i kirli ellerinizden kurtaracağız" dedi.

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİRLİ HALİNİ DE PAYLAŞMIŞTI



İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in doğanın önemiyle ilgili bir konuşma yaptığını ama söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutmadığını söyleyerek İzmir Körfezi'nin kirliliğini gösteren bir video paylaşmıştı. Hızal, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tunç Soyer bugün doğanın önemi ile ilgili konuşmuş. Kendisine İzmir Körfezi'ni ne hale getirdiğini göstermek istiyorum. İnsan, söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmamasından utanç duyar" demişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi denizi kirletiyor! İşte skandal görüntüler | Video