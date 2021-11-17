İzmir’de 14 FETÖ’cü yurt dışına kaçamadan yakalandı

Aralarında eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı Ş.A. ve N.A. çifti ile pilot, polis, avukat, psikolog ve veteriner gibi çeşitli meslek grubundan 14 şüpheli, tekne ile kaçmayı planladıkları Demircili Sahili hattında gözaltına alındı.

Ayrıca bu şahısların kaçmasını organize ettiği iddia edilen 1 kişi de aynı bölgede yakalandı.