Kılıçdaroğlu’nun listesinde 15 Temmuz’un hain darbecileri var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Yalan, yanlış, iftira, hakaret ve tehditlerdle siyaset yapan Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında da defalarca tekrarladığı sözlerle gündem oluşturmak için çabaladı.
"HELALLEŞME" AÇIKLAMASI
AK Parti'ye oy veren seçmenden esnafa, çiftçiden yargı mensuplarına ve öğretmenlere kadar toplumun her kesimine mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "helalleşme" paylaşımının ardından, kendisine yöneltilen kimlerle nasıl hesaplaşacağına ilişkin sorulara dünkü grup toplantısında açıklık getirdi.