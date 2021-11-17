Kılıçdaroğlu’nun listesinde 15 Temmuz’un hain darbecileri var

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu her gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Yalan, yanlış, iftira, hakaret ve tehditlerdle siyaset yapan Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında da defalarca tekrarladığı sözlerle gündem oluşturmak için çabaladı.