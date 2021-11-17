Menderes’le nasıl helalleşecek?

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti MKYK toplantısında CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helalleşecekmiş? Menderes ile nasıl helalleşecek? Dersim'le, Kürtlerle nasıl helalleşecek? Suriye
'de ne işimiz var dediler; orada şehit olan askerlerimizle nasıl helalleşecekler?" dediği öğrenildi. Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan
hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, "Şehit yakınına hem fiziksel müdahalede bulunacak, hem de hakaret edecek ama uyarı cezası bile verilmeyecek. Milletvekilliğinden ayrılması gerek" dediği kaydedildi.