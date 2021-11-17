Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Menderes’le nasıl helalleşecek?
Giriş Tarihi: 17.11.2021

Menderes’le nasıl helalleşecek?

Eda IŞIK Eda IŞIK
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Sadece günü kurtarmak istiyor. Hangi biriyle helalleşecekmiş? Menderes ile nasıl helalleşecek? Dersim'le, Kürtlerle nasıl helalleşecek? Suriye'de ne işimiz var dediler; orada şehit olan askerlerimizle nasıl helalleşecekler?" dediği öğrenildi. Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, "Şehit yakınına hem fiziksel müdahalede bulunacak, hem de hakaret edecek ama uyarı cezası bile verilmeyecek. Milletvekilliğinden ayrılması gerek" dediği kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Menderes’le nasıl helalleşecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA