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Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:41

Muş'ta menfeze gizlenmiş tüfek, şarjör ve fişekler ele geçirildi

DHA
Muş’ta menfeze gizlenmiş tüfek, şarjör ve fişekler ele geçirildi

Muş’ta, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu Operasyonu kapsamında, menfez içerisine gizlenen 1 piyade tüfeği ile şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Malazgirt İlçesine bağlı Yolgözler Köyü kırsalında Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu operasyonu icra edildiği belirtildi.

Operasyon çerçevesinde menfez içerisine gizlenmiş vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen; 1 adet G3 piyade tüfeği ve ona ait 8 adet şarjör ile 29 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Öte yandan terörle mücadelede kararlılığa dikkat çekilerek, operasyonların devam edeceği vurgulandı.

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Muş'ta menfeze gizlenmiş tüfek, şarjör ve fişekler ele geçirildi
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