Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme suçları ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne finansman desteği sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak Merkezli Mardin, Antalya ve Adana'da 'Tufan Operasyonu' düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.