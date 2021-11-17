Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AK Parti'nin 17.11.2021 tarihli grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması:

SEZAİ KARAKOÇ... TEK BİR SÖZÜ BİLE BİZLERİ UZUN UZUN DÜŞÜNDÜRMEYE YETERLİ

Sözlerimin hemen başında milli sanat ve düşünce nehrimizin günümüze akan temsilcilerimizden olan merhum Sezai Karakoç üstadı rahmetle anıyorum. Kendisi İslam medeniyetini aynı zamanda bir fikir medeniyeti olarak da telakki ediyordu. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı, inancı dirilmeden sanatı ve edebiyatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Şiirleri, yazıları ve sohbetleriyle dal budak salan ve sanatını da işte bu diriliş ağacının gölgesi etrafında şekillendirmişti. Onun "Ben Müslümanım, insanlığın türküsünü söylüyorum" sözü bile hepimizi uzun uzun düşündürmeye yeterli mesajlarla yüklüdür. Birçok nesillerin olduğu gibi sonraki kuşakların da kendisinden öğrenecek çok şeyleri var diye düşünüyorum. Tabi Karakoç'u Monna Rosa'sız anmak olmaz. "Ah senin yüzünden kara batacak siyah güller, ak güller..."