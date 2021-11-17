Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İspanya'nın bugüne kadar verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bakış açısıyla bakması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliği güncellenmeli ve vize muafiyeti konusunda adımlar atılmalıdır.

İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yatırımı çok fazla artırdık. 600'den fazla şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını biliyoruz. Salgından etkilendik. Ticari iş birliğimizin eski seviyelere dönmesini istiyoruz. İspanya olarak ekonomik düzelmeyle ilgili olumlu haberler geliyor. Sosyal güvenliğe bağlılık kasımda başarılı rakamlara ulaştı.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkisi olgunluk seviyesine ulaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN, PEDRO SANCHEZ'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen zirve öncesinde, Başkan Erdoğan ve Sanchez ile ilgili bakanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. Zirve, daha sonra Erdoğan ve Sanchez başkanlığında başladı.