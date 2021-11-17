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Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:02 Son Güncelleme: 17.11.2021 15:07

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir

Son dakika açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmaycaktır" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmaycaktır" dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın yaptıklarının terör saldırısı olduğunu söyledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı için çok önemli projeler hayata geçirildi. Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumu ise daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına sızarak Azerbaycan askerlerine saldırıda bulundular. Bu bir yandan da terör saldırısıdır. Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Hiçbir zaman bir netice getirmeyecek

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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir
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