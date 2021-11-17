Son dakika haberi | MSB’den ABD ile heyetler arası toplantı açıklaması: Mutabık kalındı...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Vaşington/ABD'de yapıldığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.
Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD'de icra edildi.https://t.co/FaexqN0S9m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2021