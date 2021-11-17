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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | MSB'den ABD ile heyetler arası toplantı açıklaması: Mutabık kalındı...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:49 Son Güncelleme: 17.11.2021 10:06

Son dakika haberi | MSB'den ABD ile heyetler arası toplantı açıklaması: Mutabık kalındı...

Son dakika haberi | MSB’den ABD ile heyetler arası toplantı açıklaması: Mutabık kalındı...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Vaşington/ABD'de yapıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Vaşington/ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askerî heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı.

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Son dakika haberi | MSB'den ABD ile heyetler arası toplantı açıklaması: Mutabık kalındı...
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