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Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:22 Son Güncelleme: 17.11.2021 16:29

HSK üyeliğinde flaş gelişme! Hamit Koabey'in istifasının ardından 26 aday başvurmuştu...

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK üyeliğinde flaş gelişme! Hamit Koabey’in istifasının ardından 26 aday başvurmuştu...

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey’in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için Meclis Başkanlığı’na 26 aday başvurmuştu. Meclis Başkanlığı, HSK üyeliğine başvuru yapan adayların listesini Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Bugün gerçekleştirilen toplantı ile 26 aday içerisinden 3 aday belirlendi ve TBMM Genel Kurulunda yapılacak olan seçimle HSK üyesi belirlenmiş olacak.

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey'in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvurular 1 kasım da başlamış ve 5 kasım saat 17.00'de sona ermişti. Meclis Başkanlığı'na 26 aday başvuruda bulunurken, başvurular Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildi.

Komisyon, bugün gerçekleştirdiği toplantıda başvuru yapan 26 aday arasından Havvanur Yurtsever, Mustafa Halit Çelik ve Timur Borahan'ı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirledi.

TBMM GİZLİ OYLA SEÇİM YAPACAK

TBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

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HSK üyeliğinde flaş gelişme! Hamit Koabey'in istifasının ardından 26 aday başvurmuştu...
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