Helalleşme sorusuna verdiği yanıt geçmişiyle çelişti! 28 Şubat darbesinin mimarı CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, 'Helalleşme' yolculuğuna çıkacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU ÇOK KEZ DİLLENDİRDİM"

'Helalleşme' çıkışıyla ilgili kendisine yöneltilen "28 Şubat süreci mağdurlarıyla, başörtüsü yüzünden dışlananlarla nasıl helalleşeceksiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağının doğru olmadığını hayatımın her alanında dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız. Aynı tabloların yaşanmaması için gelecekte iyi bir vizyon belirlemeliyiz" dedi. Kılıçdaroğlu, helalleşmenin kucaklaşma olduğunu ifade etti.

28 Şubat darbesinin mimarı CHP | Video

Kılıçdaroğlu'nun sözleri, vekil olduğu dönemde CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'iptal başvurusu' ve geçmişteki çıkışlarıyla çelişti.