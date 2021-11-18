3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak
'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda saldırı hazırlığındaki 3 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Metina
ve Hakurk
bölgesinde kurulan üs bölgelerine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, bölgede İnsansız Hava Aracı
(İHA) ve arazide kurulan keşif gözetleme vasıtalarıyla çalışma gerçekleştirildi. 3 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla 3 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak
'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.