Acımı odaya kilitledim adalet bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan İstanbul
'da samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz
tarafından katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine önceki gün taziye ziyaretinde bulundu. Anne Beyhan ve baba Avni Cengiz
ziyareti SABAH'a anlattı. Anne Cengiz şunları söyledi:
Acımı dindirmeye yardım ettiler. Acımızı paylaştılar. Samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı. Cumhurbaşkanımızdan hiçbir talebim olmadı. "Başak'ı kendi evladınız yerine koyun" dedim. Emine Hanım
ve kızı Sümeyye Hanım
benimle ağladı. Başkanımız "Merak etmeyin, cezasını en ağır şekilde alacak. Başak'ı evladım yerine koydum" dedi.
Hiçbir canlı vahşice katledilmeyi hak etmiyor. Emek verdik, yetiştirdik, vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun istedik. Kızım evlenecekti, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. Hiçbir anne benim ateşimle yanmasın. Acımı odaya kilitledim ve dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyeceğiz.
İSMİ MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDE YAŞAYACAK
Baba Avni Cengiz ise kızının mezun olduğu Karabük Mimarlık Fakültesi
'ne Başak'ın isminin verilmesini talep etiklerini, Başkan Erdoğan'ın bu talebi anında yerine getirdiğini söyledi. Baba Cengiz, "Başak artık tüm Türkiye'nin evladı oldu. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.