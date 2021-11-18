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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Acımı odaya kilitledim adalet bekliyorum

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Acımı odaya kilitledim adalet bekliyorum

Başkan Erdoğan ve eşinin taziye ziyaretinde bulunduğu Başak Cengiz’in annesi: Acımızı paylaştılar. Acımı odaya kilitledim, dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan İstanbul'da samuray kılıcı ile Can Göktuğ Boz tarafından katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine önceki gün taziye ziyaretinde bulundu. Anne Beyhan ve baba Avni Cengiz ziyareti SABAH'a anlattı. Anne Cengiz şunları söyledi:
Acımı dindirmeye yardım ettiler. Acımızı paylaştılar. Samimi olduklarını ciğerden, yürekten hissettim. Adaletin yerine geleceğine inancımız daha çok arttı. Cumhurbaşkanımızdan hiçbir talebim olmadı. "Başak'ı kendi evladınız yerine koyun" dedim. Emine Hanım ve kızı Sümeyye Hanım benimle ağladı. Başkanımız "Merak etmeyin, cezasını en ağır şekilde alacak. Başak'ı evladım yerine koydum" dedi.



Hiçbir canlı vahşice katledilmeyi hak etmiyor. Emek verdik, yetiştirdik, vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun istedik. Kızım evlenecekti, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. Hiçbir anne benim ateşimle yanmasın. Acımı odaya kilitledim ve dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyeceğiz.

İSMİ MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDE YAŞAYACAK
Baba Avni Cengiz ise kızının mezun olduğu Karabük Mimarlık Fakültesi'ne Başak'ın isminin verilmesini talep etiklerini, Başkan Erdoğan'ın bu talebi anında yerine getirdiğini söyledi. Baba Cengiz, "Başak artık tüm Türkiye'nin evladı oldu. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Acımı odaya kilitledim adalet bekliyorum
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