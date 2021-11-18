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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:38 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:40

Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü

Resmi ziyareti kapsamında Moldova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanı'yla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz; 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Gavrilita ile görüştü
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