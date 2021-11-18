Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sandu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Gavrilita ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanıyla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.