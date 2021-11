Bakan Kurum’dan COP22 öncesi gençlere mektup:

Antalya'da 7-10 Aralık'ta yapılacak COP22 öncesinde Bakanlık tarafından Taksim'de düzenlenen iki günlük "Gençlik Etkinliği" programına, sözleşmeye üye 21 ülkeden gençler katıldı.

Etkinlik kapsamında "Akdeniz'de Biyoçeşitlilik", "İklim Değişikliği", "Deniz Çöpleri" ile "Mavi Ekonomi" gibi konu başlıklarında eğitimler alan gençler, sözleşmeye ilişkin fikirlerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un gençlere gönderdiği mektup, etkinliğin kapanış programında okundu.

Kurum, Akdeniz'in bölge ve dünya ekosistemindeki önemini belirterek, Türkiye'nin sözleşme kapsamındaki çalışmalarını aktardı.

Çevre konusundaki tüm çalışmalarda yeryüzüne bir "emanet olarak" baktıklarını belirten Kurum, "Yeryüzünün tüm güzelliklerini gençlerin bir emaneti olarak görüyoruz ve bu güzellikleri korumak, geleceğe en doğal haliyle bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda, hayata geçirdiğimiz her projede sizleri önemli birer paydaş olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

COP22 öncesinde gençlerin fikirlerini değerli bulduklarını aktaran Kurum, alınan kararların Akdeniz'de yaşayan canlıların geleceği adına alınmış samimi bir karar olacağına inandığını bildirdi.

Bakan Kurum, mektubunda, "Sizlerle ortak bir tutkumuz, ortak bir bağlılığımız var; o da Mavi Akdeniz. Bu ortak tutku ve bağlılıkla bölgenin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Akdeniz'in 2050 vizyonunu birlikte şekillendireceğiz. Ortak evimiz olan dünyamızı birlikte güzelleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"AKDENİZ, 17 BİNDEN FAZLA DENİZ TÜRÜNÜ BARINDIRMAKTADIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise etkinliğin kapanışında, sözleşmenin, Akdeniz, Türkiye, bölge ve dünya deniz ekosistemi açısından önemini anlatarak gençlerle birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Birpınar, Akdeniz'in geleceği için ulusal ve uluslararası mücadeleye her türlü katkıyı sunacaklarını belirterek, "Akdeniz, okyanus yüzeyinin yüzde 1'ini kaplamasına rağmen 17 binden fazla deniz türünü barındırmaktadır. Bunların yüzde 25'inden fazlası dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen endemik canlılardır. Akdeniz hala dünyanın deniz biyolojik çeşitliliğinin geniş ve ayrıcalıklı bir alanına ev sahipliği yapmakta." ifadelerini kullandı.

GENÇLER AKDENİZ'LE İLGİLİ BİRÇOK ALANDA EĞİTİM ALDI

Programın ilk gününde Bakanlık uzmanlarınca "Sıfır Atık Mavi", "İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik", Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi uzmanlarınca "Akdeniz'de Sürdürülebilir Mavi Ekonominin Önemi", Barselona Sözleşmesi Sekretaryası tarafından da "Akdeniz Eylem Planı 45. Yılına Kadar Önemli Çalışmalar" konularında sunumlar yapıldı.

Grup çalışmalarında COP22 organizasyonu kapsamında hazırlanan tema dokümanının temel konuları "Biyoçeşitlilik, İklim Değişikliği, Deniz Çöpleri ve Mavi Ekonomi" doğrultusunda katılımcı öğrenciler görüşlerini paylaştı.