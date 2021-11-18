Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Bukalemun siyaseti"

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu:



ELİNE TUTUŞTURULAN SENARYODAKİ ROLÜNÜ OYNUYOR:

Bu zatın (Kılıçdaroğlu) bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Bay Kemal sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan hâlâ kalkıyorsun 'Onların hukukunu biz koruduk' diyorsun. Hayatın yalan. Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte işleri olmadığını bilmesek diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşme suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır.



DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK AYNI CHP, AYNI KILIÇDAROĞLU:

Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim. Sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini anlamadın. Sende anlayacak yüz bile yok. Ortada bir değişim de yok. CHP de Kılıçdaroğlu da zihniyet de aynı. Sadece bunlara verilen rol değişti. Dün vesayetin bekçiliğine, darbecilerin şakşakçılığına, değerlerimize düşmanlığa soyunmuşlardı. Bugün biraz zoraki de olsa başka bir görünüme bürünmeye çalışıyor, tabii yerseniz. Her tarafı lime lime dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz.





TÜSİAD'A: KREDİ İSTİYORSUNUZ 'VERELİM' DEYİNCE KAÇIYORSUNUZ

Hani sen düşük faizle kredi istiyordun? Hadi gel işte al, niye alm-ı yorsunuz. Ben, bu işadamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı, vesairesi, yüksek faizden bahsediyorlar. Siz nasıl insansınız? Eğer sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan buyur. Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız, yok öyle 25 kuruşa simit.





FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLMAM

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenler boşuna uğraşmasın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faize milletimizi ezdirmeyiz. Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasın. Bu yolda faizi savunanla beraber olamam, olmam. Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.



MERAL AKŞENER'E TEPKİ: KÜFRÜ YENİLİR YUTULUR DEĞİL

Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele bir bayan Genel Başkan'ın küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından 'yavşak, yavşaklar' diye bir ifade çıkar mı? Ne yazık ki bu Meclis çatısının altında bunu da gördük. Milletim, işte bu tür bir bayana gereken dersi, cevabı 2023'ün Haziran'ında verecektir. Zira bu çatının altı, bu tür kadınlara asla müsaade etmez.





HELALLEŞMEYE 'İNANÇ SÖMÜRÜSÜ' BAŞÖRTÜSÜNE 'BEZ PARÇASI' DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 'Son günlerde 'helalleşelim' demeye başladı. Bizim inancımızda hellalleşme vardır ve çok önemlidir. Peki Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor? Nasıl tanımlıyor? Önce ona bir bakalım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyle ilgili eski sözlerinin de olduğu bir video izletti. Video Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum' dediği yeni videosundan alıntıyla başlıyor. Daha sonra geri sarma efektiyle geçmişe dönüyor ve Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta bir TV programında söylediği "Neyin helalleşmesi ya, bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Helalleşme olayı sadece insanları avutmak amacıyla, insanların inançlarını ve duygularını sömürmek amacıyla beyhude bir çabadır" sözleriyle devam ediyor. Videoda Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası", YPG için "Biz onları terör örgütü olarak görmeyiz", 15 Temmuz için "Kontrollü darbe girişimi", FETÖ'cülerle ilgili "KHK'yla görevden alınların hepsini görevine iade edeceğim", Gezi Parkı eylemcileri için "Türkiye'nin itibarına itibar kattınız" şeklindeki skandal sözleriyle hükümetin herkesin malına el koyabileceği yalanı tek tek sıralanıyor.





'YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI YALAN DOLAN' DEDİ VE EKLEDİ: BU KONUDAKİ KARAR MERCİİ PARLAMENTO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

(Siyasette yüzde 50+1 tartışmasına dair) Bunların hepsi maalesef yalan dolan. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar mercii parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse gider, adımı da ona göre atılır. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz.

(Sondaj filosuna eklenen dördüncü geminin ismi hakkındaki soruya) İsmini belirlemedik ama sıfır kilometre.

(Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararına dair soruya) Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.



ASGARİ ÜCRET MESAJI: YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ

Küresel düzeyde fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri artan doğalgaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünleri kontrol altında tuttuyoruz. Çalışanları enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösterdik. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.





YENİ GRUP BAŞKANI İSMET YILMAZ



AK Parti Grup Toplantısı'nda, 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar aldığı için görevden affını isteyen Naci Bostancı'nın yerine gelecek isim için seçim yapıldı. Yeni AK Parti Grup Başkanı Sivas milletvekili İsmet Yılmaz oldu. Erdoğan konuşmasında Yılmaz'a başarılar diledi.