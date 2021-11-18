Büyük ölçekli uçak gemimizi de İspanya ile yapacağız

Başkan Erdoğan, 7. Türkiye
-İspanya
Hükümetlerarası Zirvesi için Türkiye'ye gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan'ın baş başa görüşme ve zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:
İSPANYOL YATIRIMCILARA ÇAĞRI:
İlişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum. 600'den fazla İspanyol
şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza, Türkiye'ye yatırım çağrımızı tekrarlıyorum. Bu çağrımız şimdiden karşılık bulmuştur. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.
SAVUNMA İŞBİRLİĞİMİZ ARTACAK:
Savunma sanayii alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisini yaptık (TCG Anadolu
) ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun şimdi çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.
DENİZALTI DA YAPABİLİRİZ:
Şu anda ilk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini, mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları değerli arkadaşımla konuştuk, bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var: İHA
, SİHA
, Akıncı
gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkânımız da olacak.
AB'YE MESAJ:
Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği
'nin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Avrupa
ve NATO
'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesinin zaruriyetini vurgulamak istiyorum.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL:
İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımlar zaten normal yasalarımızda var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık.
S-400 İDDİALARI:
S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye- Rusya, detay açıklama yapmamak üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla bu tür açıklamalara girmiyoruz, kendi aramızdaki hassasiyetten dolayı.
'TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜSTÜNDE BÜYÜYOR'
İSPANYA Başbakanı Sanchez'in açıklamaları da şu şekilde: Türkiye ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir. İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri olağanüstü bir dereceye ulaştı. Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye bizim için sadece bir komşu değil, bir ortak. Türkiye'nin AB ile ilgili perspektifini destekliyoruz.
FIRST LADY'DEN SICAK AĞIRLAMA
BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Fernandez'i Medeniyetler Müzesi'nde karşıladı. Müzeyi gezen Emine Erdoğan ve Fernandez'e ziyaretin ardından müzenin yüzüncü yılına özel kitap ve Hitit Güneş Kursu plaketi takdim edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçen Emine Erdoğan ve konuk Fernandez'e, Cihannüma salonundaki İspanya kitaplığı bölümünde bulunan kitaplara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Emine Erdoğan ve Fernandez, ardından sergi salonuna gelerek Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'ni ziyaret etti.