Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır”

7 kıtada İslam medeniyetinin çok güçlü izleri vardır. Her biriniz ilim için buraya geldiniz. İlme talip oldunuz. Talebe ilim peşinde koşan insan demektir. Hayatınızı ilim yolunda geçireceksiniz inşallah. Bu heyecanınızı ve azmini tebrik ediyorum. İlim Çin'de de olsa gidiniz alınız. Beşikten mezara kadar ilim herkese farzdır, bütün Müslümanlara farzdır" diye konuştu.

Üniversitelerin bilgi üreten merkezler olduğunu söyleyen Vali Kadir Ekinci ise "Malumunuz üniversiteler, akıl ve bilim rehberliğinde 'bilgi' üreten merkezlerdir. Üniversiteler, eşyanın tabiatını kavramada zihnimize boyut kazandıran, toplumun önünde yürüyen, yenilikçi yaklaşımlarla toplumsal sorunlara çözümler üreten, yolumuzu aydınlatan bilgi santralleridir. Bilim evreninde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ve teknolojinin hızla ilerlediği bugünün dünyasında üniversiteler, çağın ruhunu yakalama yolculuğunda kilit rol üstlenen kurumlardır" dedi.