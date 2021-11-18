FETÖ yalanıyla 200 bin lira çaldılar

Zeytinburnu'nda 16 Kasım 2021 tarihinde polise başvuran 78 yaşındaki A.A., kendisini polis olarak tanıtarak telefonla arayan bir kişi tarafından 200 bin lirasının çalındığını söyleyip şikayetçi oldu. Mağdur A.A. "Beni telefonla aradı. Polis olduğunu söyledi. Banka hesabımın terör örgütü tarafından ele geçirildiği hemen paramı çekip kendisine vermemi istedi. Ona inandım. Paramı çektim. Daha sonra telefon edip parayı almaya eve geldi. Bana operasyonun tamamlanmasının ardından paramı iade edeceğini söyledi" dedi.



OTELDE YAKALANDILAR



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde eve gelip parayı alan kişinin eşkalini tespit etti. Güvenlik kameraları aracılığı ile takip edilen şüphelinin Beyoğlu bölgesinde bir otele gittiği belirlendi. Polis otele yaptığı baskında İsmail A.(18) ile Halil A.'yı (19) gözaltına aldı.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden İsmail A., mağdur kadın tarafından 200 bin lirayı alan kişi olarak teşhis edildi. İsmail A.'nın tesisatçılık yaptığı birlikte yakalandığı Halil A.'nın ise inşaatlarda çalıştığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail A. ile Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.