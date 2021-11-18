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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:16 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:19

FETÖ'ye bir darbe daha! Firari Emniyet Müdürü bakın nerede bulundu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’ye bir darbe daha! Firari Emniyet Müdürü bakın nerede bulundu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün oluşturduğu özel ekip, firari FETÖ’cülerin izini sürerek tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor. Firari ihraç 1.sınıf Emniyet Müdürü Osman Kaplan Istanbul Bahçelievler semtinde saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı.

Aranma kararı bulunan firari 1. sınıf Emniyet Müdürü Oman Kaplan İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı gaybubet evinde gözaltına alındı.

İhraç Emniyet Müdürünün örgüt içerisinde bağlılığı üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak icin kılık degistirdigi tespit edildi.

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FETÖ'ye bir darbe daha! Firari Emniyet Müdürü bakın nerede bulundu
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