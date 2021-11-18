FETÖ’ye bir darbe daha! Firari Emniyet Müdürü bakın nerede bulundu

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı.
Aranma kararı bulunan firari 1. sınıf Emniyet Müdürü Oman Kaplan İstanbul Bahçelievler semtinde saklandığı gaybubet evinde gözaltına alındı.
İhraç Emniyet Müdürünün örgüt içerisinde bağlılığı üst seviyede olduğu, örgütün üst seviyedeki yöneticileriyle birçok görüşme kaydının olduğu ve yakalanmamak icin kılık degistirdigi tespit edildi.